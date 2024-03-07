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Британия подготовила проект резолюции СБ ООН с призывом к прекращению огня в Судане

Британия подготовила проект резолюции СБ ООН с призывом к прекращению огня в Судане Великобритания разработала проект резолюции Совета Безопасности (СБ) ООН с призывом к прекращению огня в Судане перед священным для мусульман месяцем Рамадан.
Другие страны
7 марта 2024 г. 20:17

Великобритания разработала проект резолюции Совета Безопасности (СБ) ООН с призывом к прекращению огня в Судане перед священным для мусульман месяцем Рамадан.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил журналистам заместитель постоянного представителя Великобритании при всемирной организации Джеймс Кариуки.

"Мы предложили резолюцию, призывающую к немедленному режиму прекращения огня перед священным месяцем Рамадан", - сказал он.

Помимо этого, добавил Кариуки, в документе будет содержаться призыв ко всем сторонам конфликта в Судане обеспечить беспрепятственное поступление гуманитарной помощи через границу.

В конце февраля Миссия ООН по поддержке переходного периода в Судане (UNITAMS) завершила вывод своего контингента из страны после соответствующего решения суданских властей и принятой Совбезом ООН резолюции. В настоящее время ведется процесс ликвидация UNITAMS.

Ситуация в Судане обострилась в апреле 2023 года из-за разногласий между командующим армией Абдель Фаттахом аль-Бурханом, являющимся также председателем Суверенного совета, и главой сил быстрого реагирования Мухаммедом Хамданом Дагало. Основные противоречия между ними связаны со сроками и методами формирования единых вооруженных сил, а также с тем, кто должен стать главнокомандующим армией: профессиональный военный, за что выступает аль-Бурхан, или избранный гражданский президент, на чем настаивает Дагало. 15 апреля начались столкновения между двумя структурами возле военной базы в Мерове и в столице. По данным ООН, более 10 тыс. человек были убиты в Судане вследствие вспыхнувшего конфликта.

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