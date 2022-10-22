Великобритания подготовила 60 танков для учений НАТО в Европе

Министерство обороны Великобритании сняло с хранения 60 танков, которые будут переброшены для учений НАТО в Европе на фоне роста напряженности в отношениях с Россией.

Министерство обороны Великобритании сняло с хранения 60 танков, которые будут переброшены для учений НАТО в Европе на фоне роста напряженности в отношениях с Россией.

Как передает Report, об этом пишет The Telegraph.

По данным газеты, минобороны ввело в эксплуатацию 60 танков Challenger 2. Военные учения будут проходить на базе НАТО в Зеннелагере, Германия. Отмечается, что еще 400 боевых машин готовы к использованию и сейчас находятся на учениях в Эстонии и Польше.

Источник в британском Минобороны заявил, что Лондон инвестирует серьезные средства в учения Североатлантического альянса и европейскую безопасность, "потому что мы стремимся быть лидером в НАТО".