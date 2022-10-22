О нас

Великобритания подготовила 60 танков для учений НАТО в Европе

Великобритания подготовила 60 танков для учений НАТО в Европе Министерство обороны Великобритании сняло с хранения 60 танков, которые будут переброшены для учений НАТО в Европе на фоне роста напряженности в отношениях с Россией.
Другие страны
22 октября 2022 г. 13:09
Великобритания подготовила 60 танков для учений НАТО в Европе

Министерство обороны Великобритании сняло с хранения 60 танков, которые будут переброшены для учений НАТО в Европе на фоне роста напряженности в отношениях с Россией.

Как передает Report, об этом пишет The Telegraph.

По данным газеты, минобороны ввело в эксплуатацию 60 танков Challenger 2. Военные учения будут проходить на базе НАТО в Зеннелагере, Германия. Отмечается, что еще 400 боевых машин готовы к использованию и сейчас находятся на учениях в Эстонии и Польше.

Источник в британском Минобороны заявил, что Лондон инвестирует серьезные средства в учения Североатлантического альянса и европейскую безопасность, "потому что мы стремимся быть лидером в НАТО".

Подпишитесь на наш Telegram канал

Другие новости из категории

Премьер Италии приведена к присяге
Премьер Италии приведена к присяге
22 октября 2022 г. 12:40
Командующий Сухопутными силами Пакистана подтвердил свою отставку
Командующий Сухопутными силами Пакистана подтвердил свою отставку
22 октября 2022 г. 12:20
Шольц призвал не допускать шагов, которые могли бы привести к прямому конфликту РФ и НАТО
Шольц призвал не допускать шагов, которые могли бы привести к прямому конфликту РФ и НАТО
22 октября 2022 г. 12:01
По всей Украине объявлена воздушная тревога
По всей Украине объявлена воздушная тревога
22 октября 2022 г. 10:44
ВСУ: Россия и Беларусь продолжают разворачивать совместную региональную группировку войск
ВСУ: Россия и Беларусь продолжают разворачивать совместную региональную группировку войск
22 октября 2022 г. 09:35
ISW: Россия попытается обвинить Украину в подрыве Каховской ГЭС
ISW: Россия попытается обвинить Украину в подрыве Каховской ГЭС
22 октября 2022 г. 09:21
В США самолет врезался в многоквартирный дом, есть погибшие
В США самолет врезался в многоквартирный дом, есть погибшие
22 октября 2022 г. 09:10
В Финляндии запретят гражданам России заключать сделки с недвижимостью
В Финляндии запретят гражданам России заключать сделки с недвижимостью
22 октября 2022 г. 08:52
В Новой Зеландии чиновникам запретили использовать сложные фразы
В Новой Зеландии чиновникам запретили использовать сложные фразы
22 октября 2022 г. 08:22
В Индии при столкновении автобуса с грузовиком погибли не менее 15 человек
В Индии при столкновении автобуса с грузовиком погибли не менее 15 человек
22 октября 2022 г. 08:08

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi