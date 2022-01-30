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Британия планирует удвоить контингент войск в Эстонии

Британия планирует удвоить контингент войск в Эстонии Лондон рассматривает возможность удвоения численности своего воинского контингента в Эстонии и переброску оборонительного вооружения в связи с ситуацией вокруг Украины.
Другие страны
30 января 2022 г. 05:13
Британия планирует удвоить контингент войск в Эстонии

Лондон рассматривает возможность удвоения численности своего воинского контингента в Эстонии и переброску оборонительного вооружения в связи с ситуацией вокруг Украины.

Как передает Report, об этом заявили в пресс-службе премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона.

"Премьер-министр рассматривает максимально возможную помощь НАТО и собирается поднять вооруженные силы Великобритании для защиты своих союзников. Великобритания рассматривает вариант удвоения численности войск и отправки оборонительного вооружения в Эстонию. Реактивные самолеты, военные корабли и военные специалисты могут быть направлены, чтобы защитить союзников по НАТО", - говорится в сообщении.

Отмечается, что представители Великобритании согласуют окончательные детали предложения с представителями НАТО в Брюсселе на следующей неделе, министры обсудят военные варианты в понедельник.

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