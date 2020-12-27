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Британия планирует начать прививать население "оксфордской" вакциной

Британия планирует начать прививать население "оксфордской" вакциной Власти Великобритании намерены в январе начать вакцинацию населения от коронавируса препаратом, разработанным Оксфордским университетом совместно с фармкомпанией AstraZeneca
Другие страны
27 декабря 2020 г. 06:32
Британия планирует начать прививать население оксфордской вакциной

Власти Великобритании намерены в январе начать вакцинацию населения от коронавируса препаратом, разработанным Оксфордским университетом совместно с фармкомпанией AstraZeneca.

Как передает Report, об этом сообщает Sunday Telegraph.

По сообщению издания, препарат будет распространен для вакцинации уже с 4 января, если вакцина получит необходимое одобрение регулятора.

"Правительство нацелено на то, чтобы в течение двух недель 2 миллиона человек получили первую дозу вакцины Оксфорда или Pfizer в рамках масштабного расширения программы вакцинации", — говорится в сообщении.

Если регулятор в ближайшие дни одобрит вакцину, спортивные стадионы и конференц-залы переоборудуют в центры массовой вакцинации.

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