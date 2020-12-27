Британия планирует начать прививать население "оксфордской" вакциной

Власти Великобритании намерены в январе начать вакцинацию населения от коронавируса препаратом, разработанным Оксфордским университетом совместно с фармкомпанией AstraZeneca.
Как передает Report, об этом сообщает Sunday Telegraph.
По сообщению издания, препарат будет распространен для вакцинации уже с 4 января, если вакцина получит необходимое одобрение регулятора.
"Правительство нацелено на то, чтобы в течение двух недель 2 миллиона человек получили первую дозу вакцины Оксфорда или Pfizer в рамках масштабного расширения программы вакцинации", — говорится в сообщении.
Если регулятор в ближайшие дни одобрит вакцину, спортивные стадионы и конференц-залы переоборудуют в центры массовой вакцинации.