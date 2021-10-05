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Британия пересмотрит отношение к мигрантам впервые за четверть века

Британия пересмотрит отношение к мигрантам впервые за четверть века Массовый отток мигрантов из Великобритании после Brexit может изменить экономическую политику страны. Учитывая, что до этого почти 25 лет экономика поддерживалось при помощи дешевой рабочей силы из менее обеспеченных европейских стран, британские власти б
Другие страны
5 октября 2021 г. 21:43

Массовый отток мигрантов из Великобритании после Brexit может изменить экономическую политику страны. Учитывая, что до этого почти 25 лет экономика поддерживалось при помощи дешевой рабочей силы из менее обеспеченных европейских стран, британские власти будут двигаться в сторону освобождения от зависимости от мигрантов.

Как передает Report, об этом сообщают аналитики Reuters.

Отток мигрантов и ограничения на въезд в страну повлекут за собой масштабные изменения экономической политики Великобритании. Brexit нанес дополнительный удар по цепочкам поставок, уже нарушенным во всем мире. Нехватка дальнобойщиков, мясников и складских рабочих вынуждает британские компании повышать зарплату, вместе с тем стимулируя и рост потребительских цен, считают аналитики.

В свою очередь, британский премьер-министр Борис Джонсон заявил, что страна больше не будет возвращаться к неудачной модели низкой заработной платы и недостаточной квалификации сотрудников. Теперь экономический курс страны будет направлен на поддержку людей и вливание средств в квалифицированные кадры и современное оборудование.

Однако эксперты считают, что Джонсон пытается сделать из тяжелой ситуации с нехваткой рабочей силы некую возможность для повышения зарплат. По их мнению, Джонсон никак не объясняет, как низкая производительность труда и застой в производстве могут измениться за счет увеличения заработной платы. Единственным результатом сложившейся ситуации может быть лишь рост инфляции, которая обнулит увеличение доходов граждан.

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