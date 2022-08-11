Британия передаст Украине дополнительные РСЗО

Британия передаст Украине три дополнительных реактивных системы залпового огня и "значительное" количество ракет к ним.

Британия передаст Украине три дополнительных реактивных системы залпового огня и "значительное" количество ракет к ним.

Как передает Report со ссылкой на BBC , об этом заявил министр обороны Британии Бен Уоллес.

Он отметил, что Лондон уже поставил три Реактивные системы залпового огня (РСЗО). Новая партия будет включать еще три системы.

Говоря на международной конференции по помощи Украины в Копенгагене, глава британского Минобороны отметил, что это высокоточное оружие уже помогает Украине нацеливаться на российские поставки боеприпасов и командные центры.

Глава ведомства подчеркнул, что Британия "очень довольна" тем, как Украина использует ракетные установки, уже предоставленные Западом. По его словам, украинские силы показали, что они гораздо лучше различают, какие цели поражать, чтобы у них быстро не закончились боеприпасы. Уоллес отметил, что это часть перехода Украины от использования старого оружия советской эпохи к современному оружию НАТО.

"Наша непрерывная поддержка посылает очень четкое сообщение: Британия и международное сообщество остаются против этой незаконной войны и будут стоять бок о бок, оказывая оборонную военную помощь Украине, чтобы помочь ей защититься от вторжения Путина", - сказал британский министр.