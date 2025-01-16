Британия передаст Украине $3 млрд за счет российских активов

Лондон передаст Киеву $3 млрд за счет доходов от реинвестирования замороженных российских активов.

Украина и Великобритания договорились о 3,6 млрд долларов ежегодной военной помощи и передаче 3 млрд долларов за счет доходов от реинвестирования замороженных российских активов.

Как передает Report, об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский на совместной пресс-конференции с британским премьером Киром Стармером, который прибыл с визитом в Киев.

"Мы договорились о минимум 3,6 млрд долларов ежегодной военной помощи Украины столько и сколько это потребуется. Плюс подготовили решение о еще на 3 млрд долларов от российских активов. И за финансовый год мы должны выйти на 6,6 млрд долларов от Британии", - сказал Зеленский.

Ранее британские СМИ уточняли, что этот транш планируется оформить в виде кредита Украине, который будет погашаться за счет доходов от замороженных активов РФ. При этом Лондон намеревался оставить себе право вето в вопросе о том, какие именно вооружения Киев будет приобретать на полученные средства.

Отметим, что Великобритания - один из членов Группы семи, которая обязалась предоставить Украине кредит в размере 50 млрд долларов за счет прибыли от заблокированных на Западе активов РФ.