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Британия передаст Украине 120 машин для перевозки спецтехники

Британия передаст Украине 120 машин для перевозки спецтехники Великобритания передаст Украине более 120 машин для решения логистических задач.
Другие страны
9 сентября 2022 г. 06:33
Британия передаст Украине 120 машин для перевозки спецтехники

Великобритания передаст Украине более 120 машин для решения логистических задач.

Как передает Report со ссылкой на BBC, об этом заявил министр обороны Великобритании Бен Уоллес.

"Мы хотим ясно сказать, что не остановимся, что наша решимость не ослабнет, мы продолжим помогать Украине, сколько бы времени это ни заняло", - сказал Уоллес.

Платформы помогут ВСУ быстрее перебрасывать военную технику - в частности поставленные Британией ранее системы РСЗО или БМП Stormer. Также в пакет помощи входят другие транспортные машины.

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Версия на азербайджанском языке Britaniya Ukraynaya xüsusi texnikanın daşınması üçün 120 avtomobil verəcək

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