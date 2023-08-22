Британия передаст МУС доказательства преступлений против мирных жителей в Судане

Власти Великобритании передадут в Международный уголовный суд (МУС) в Гааге доказательства преступлений против мирных жителей в Судане.

Власти Великобритании передадут в Международный уголовный суд (МУС) в Гааге доказательства преступлений против мирных жителей в Судане.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил замглавы МИД Соединенного Королевства Эндрю Митчелл.

"Великобритания чрезвычайно встревожена растущим числом доказательств серьезных преступлений в отношении мирных жителей в Судане. Продолжающееся по всей стране насилие и значительное число жертв среди гражданского населения вызывают ужас. Сообщения о преднамеренном нападении и массовом перемещении общины народности масалит в Дарфуре особенно шокируют и ужасают. Целенаправленные атаки против гражданского населения являются военным преступлением", - сказал он.

"Суданские вооруженные силы и силы быстрого реагирования втянули Судан в совершенно неоправданную войну, проигнорировав [чаяния] суданского народа. Они будут привлечены к ответственности. Великобритания усердно работает над прекращением боев в Судане, в том числе путем увеличения своих возможностей по мониторингу преступлений. Доказательства будут переданы в Управление верховного комиссара ООН по правам человека и Международный уголовный суд, чтобы гарантировать сохранность доказательств и их использование для привлечения людей к ответственности", - отметил Митчелл.