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Британия перебросила авиацию и военных для эвакуации своих граждан из Ливана

Британия перебросила авиацию и военных для эвакуации своих граждан из Ливана Великобритания перебросила в район Ближнего Востока авиационную группу и около 700 военнослужащих для проведения эвакуации своих граждан из Ливана на фоне израильских ударов по югу страны.
Другие страны
25 сентября 2024 г. 17:46
Британия перебросила авиацию и военных для эвакуации своих граждан из Ливана

Великобритания перебросила в район Ближнего Востока авиационную группу и около 700 военнослужащих для проведения эвакуации своих граждан из Ливана на фоне израильских ударов по югу страны.

Как передает Report, об этом сообщило издание Forces News.

Военные самолеты и вертолеты, а также военнослужащие размещены на базе Акротири на Кипре.

В Восточном Средиземноморье также курсирует британский ракетный эсминец HMS Duncan.

Отметим, что ранее глава МИД страны Дэвид Лэмми провел в пятницу заседание чрезвычайного комитета COBRA (Cabinet Office Briefing Rooms), где был обсужден вопрос готовности страны к возможной эвакуации граждан в случае эскалации.

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