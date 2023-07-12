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Британия отправит Украине еще 70 боевых машин и боеприпасы для танков Challenger 2

Британия отправит Украине еще 70 боевых машин и боеприпасы для танков Challenger 2 Великобритания решила передать Украине еще 70 боевых машин в рамках очередного пакета помощи.
Другие страны
12 июля 2023 г. 15:05
Британия отправит Украине еще 70 боевых машин и боеприпасы для танков Challenger 2

Великобритания решила передать Украине еще 70 боевых машин в рамках очередного пакета помощи.

Как передает Report со ссылкой на "Интерфакс", об этом сообщает в среду Даунинг-стрит.

"Великобритания передаст Украине еще 70 боевых транспортных средств, а также машин материально-технического обеспечения. В частности, речь идет о боевых машинах разведки CVR(T)", - отмечается в заявлении.

В нем подчеркивается, что передаваемая техника, среди прочего, нужна для эвакуации раненых, подбитой бронетехники, а также для доставки боеприпасов на позиции.

"Кроме того, в рамках данного пакета Украине немедленно передадут тысячи дополнительных снарядов для танков Challenger 2", - сообщает канцелярия британского премьера.

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Версия на английском языке UK to send Ukraine 70 more combat vehicles and ammunition for Challenger 2 tanks

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