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Великобритания отменит карантин для вакцинированных туристов

Великобритания отменит карантин для вакцинированных туристов Власти Великобритании разрешат въезд в страну без соблюдения карантина полностью вакцинированным туристам из других государств. Как сообщает Report со ссылкой на "РИА Новости", об этом заявили на телеканале Sky News, ссылаясь на министра транспорта Соедин
Другие страны
9 июля 2021 г. 15:29
Великобритания отменит карантин для вакцинированных туристов

Власти Великобритании разрешат въезд в страну без соблюдения карантина полностью вакцинированным туристам из других государств. Как сообщает Report, об этом заявили на телеканале Sky News, ссылаясь на министра транспорта Соединенного Королевства Гранта Шаппса.

По его словам, в правительстве "активно работают" над предложениями, позволяющими тем, кто привился не в Великобритании, въехать в страну из государств "желтого" списка без соблюдения режима самоизоляции.

Шаппс добавил, что жители Евросоюза, получившие обе дозы вакцины, могут получить разрешение на въезд в Соединенное Королевство без обязательного карантина быстрее туристов из США. Ведь в ЕС разрабатывают единую систему цифровых сертификатов о прививке от COVID-19.

Прежде сообщалось, что с 19 июля британцам, которые отправляются за границу, больше не требуется соблюдать 10-дневный карантин по возвращении из стран "желтого" списка.

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Версия на английском языке UK to cancel quarantine for vaccinated tourists

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