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Британия отказалась от строительства нового флагмана для своих ВМС

Британия отказалась от строительства нового флагмана для своих ВМС Правительство Британии отказалось от планов строительства нового флагмана для своего флота из-за экономии средств.
Другие страны
30 октября 2022 г. 18:12
Британия отказалась от строительства нового флагмана для своих ВМС

Правительство Британии отказалось от планов строительства нового флагмана для своего флота из-за экономии средств.

Как передает Report со ссылкой на газету Express, в 2021 году глава минобороны Бен Уоллес заявил, что ведомство намерено заказать строительство нового флагмана стоимостью до 250 млн фунтов стерлингов (290,3 млн долларов). По его словам, корабль должен был стать "жемчужиной в короне" предстоящей британской Национальной стратегии судостроения и "плавучим посольством" для продвижения дипломатических и торговых интересов Великобритании.

"Национальный флагман не будет построен в ближайшее время. Команда премьер-министра считает его несущественным, и поэтому он исключен из списка в целях экономии", - приводит Express слова источника.

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