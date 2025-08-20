О нас

Британия осудила расширение Израилем поселений на Западном берегу реки Иордан

Великобритания осудила расширение Израилем поселений на Западном берегу реки Иордан.
Другие страны
20 августа 2025 г. 22:50
Британия осудила расширение Израилем поселений на Западном берегу реки Иордан

Великобритания осудила расширение Израилем поселений на Западном берегу реки Иордан.

Как сообщает Report, об этом министр иностранных дел королевства Дэвид Лэмми в соцсети X.

Министр раскритиковал планы Израиля по строительству тысяч новых незаконных поселений на Западном берегу Иордана.

"В случае реализации этот план разделит Палестинское государство на две части, станет явным нарушением международного права и критически ослабит решение о двух государствах. Правительство Израиля должно отменить это решение", - написал он.

