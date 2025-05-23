Британия ограничила производителя противопожарных систем за связи с КНР

Власти Великобритании, руководствуясь принципами национальной безопасности, ограничили деятельность британского производителя систем пожарной сигнализации, связанного с китайскими компаниями.

Власти Великобритании, руководствуясь принципами национальной безопасности, ограничили деятельность британского производителя систем пожарной сигнализации, связанного с китайскими компаниями.

Как передает Report, об этом сообщает в пятницу газета Telegraph.

"Ограничения из соображений национальной безопасности были наложены на малого британского производителя дымовых сигнализаций после того, как он был поглощен государственной китайской компанией", - сказано в статье.

Издание отмечает, что базирующаяся в британском графстве Кент компания FireBlitz Extinguisher была поглощена канадской Maple Armor, которая в свою очередь принадлежит Jade Bird со штаб-квартирой в Пекине. Отмечается, что Пекинский университет является крупнейшим акционером Jade Bird.

Сама FireBlitz Extinguisher, на которую были наложены ограничения, поставляет свою продукцию в различные госучреждения Великобритании.