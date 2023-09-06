Британия объявит ЧВК "Вагнер" террористической организацией

Правительство Великобритании включит российскую ЧВК "Вагнер" в перечень террористических организаций.

Правительство Великобритании включит российскую ЧВК "Вагнер" в перечень террористических организаций.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявила глава МВД королевства Суэлла Браверман.

По версии министра, "они - террористы", а "указ о внесении в список террористических организаций закрепит данный факт в законодательстве Соединенного Королевства". Браверман также утверждала, что деятельность ЧВК на Украине и в Африке создает "угрозу глобальной безопасности".

Проект указа, правом издавать который наделена глава МВД, вскоре должен быть представлен парламенту. Объявление ЧВК "Вагнер" террористической организацией поставит ее членов вне закона на территории Великобритании. Уголовным преступлением в королевстве также станет оказание ей какой-либо поддержки и публичное одобрение ее деятельности. Максимальное наказание за подобные правонарушения составляет 14 лет тюремного заключения. За ношение символики террористической группировки либо ее демонстрацию при определенных обстоятельствах в Великобритании можно получить штраф в размере до £5 тыс. ($6,3 тыс.) или до полугода тюрьмы. Любые активы такой организации подлежат конфискации в случае их обнаружения в стране.