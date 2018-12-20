Британия обвинила Китай в хакерских атаках

Баку. 20 декабря. REPORT.AZ/ Великобритания солидарна с США и считает, что КНР несет ответственность за хакерские атаки против нескольких стран.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом говорится в заявлении МИД Соединенного Королевства.

"Британское правительство и союзники возлагают ответственность на китайское правительство за масштабные кибератаки, направленные на поиск коммерческих секретов по всему миру. Великобритания заявляет, что (хакерская) группировка, известная под названием APT 10, действовала от имени китайского министерства государственной безопасности и проводила вредоносную кампанию в киберпространстве с целью похищения интеллектуальной собственности, а также чувствительной коммерческой информации в Европе, Азии и США", - говорится в заявлении МИД.

Национальный центр кибербезопасности, по заявлению МИД, считает, что с наивысшей степенью вероятности хакеры из APT 10 стоят за масштабными атаками на системы крупных поставщиков услуг. С большой вероятностью, считает МИД, группировка продолжает совершать атаки на крупные международные компании.

"Атаки свидетельствуют о том, что часть правительства КНР не придерживается сделанных Китаем Британии прямых обязательств, зафиксированных в двустороннем соглашении 2015 года", - говорится в заявлении МИД.

Ранее сообщалось о том, что Минюст США намерен в ближайшее время предъявить обвинения хакерам из Китая, якобы связанным с государственными структурами, за кибершпионаж в отношении США и ряда других стран.