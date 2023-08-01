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Британия не выдала делегатам РФ визы для участия в сессии пенсионного фонда ООН

Британия не выдала делегатам РФ визы для участия в сессии пенсионного фонда ООН Правительство Великобритании не выдало российским делегатам визы для участия в сессии правления Объединенного пенсионного фонда персонала ООН (ОПФП ООН).
Другие страны
1 августа 2023 г. 04:50
Британия не выдала делегатам РФ визы для участия в сессии пенсионного фонда ООН

Правительство Великобритании не выдало российским делегатам визы для участия в сессии правления Объединенного пенсионного фонда персонала ООН (ОПФП ООН).

Как передает Report, об этом говорится в заявлении, размещенном на сайте постоянного представительства РФ при ООН.

В документе отмечается, что правительство Великобритании не выдало визы российским делегатам для участия в сессии правления ОПФП, которая проходила в Лондоне с 23 по 28 июля по приглашению Международной морской организации (IMO). "Наши коллеги были уполномочены Генассамблеей ООН и Конференцией ФАО соответственно представлять данные руководящие органы", - указано в документе.

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