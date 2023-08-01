Британия не выдала делегатам РФ визы для участия в сессии пенсионного фонда ООН

Правительство Великобритании не выдало российским делегатам визы для участия в сессии правления Объединенного пенсионного фонда персонала ООН (ОПФП ООН).

Правительство Великобритании не выдало российским делегатам визы для участия в сессии правления Объединенного пенсионного фонда персонала ООН (ОПФП ООН).

Как передает Report, об этом говорится в заявлении, размещенном на сайте постоянного представительства РФ при ООН.

В документе отмечается, что правительство Великобритании не выдало визы российским делегатам для участия в сессии правления ОПФП, которая проходила в Лондоне с 23 по 28 июля по приглашению Международной морской организации (IMO). "Наши коллеги были уполномочены Генассамблеей ООН и Конференцией ФАО соответственно представлять данные руководящие органы", - указано в документе.