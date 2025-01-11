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Британия не намерена отказываться от торгового сотрудничества с КНР

Британия не намерена отказываться от торгового сотрудничества с КНР Великобритания намерена развивать торговые отношения с Китаем, несмотря на разногласия по ситуации в Гонконге и войну России против Украины.
Другие страны
11 января 2025 г. 04:59
Британия не намерена отказываться от торгового сотрудничества с КНР

Великобритания намерена развивать торговые отношения с Китаем, несмотря на разногласия по ситуации в Гонконге и войну России против Украины.

Как передает Report со ссылкой на газету The Times, об этом сообщила министр финансов Соединенного Королевства Рейчел Ривс в преддверии визита в Пекин.

"Национальная безопасность и рост экономики не противоречат друг другу. Они усиливают друг друга. Мы должны и продолжим взаимодействовать с международными партнерами по вопросам торговли и инвестиций, чтобы добиться роста экономики, гарантируя при этом, что наша безопасность и ценности не будут скомпрометированы. Это означает необходимость найти правильный путь для выстраивания стабильных и сбалансированных отношений с Китаем", - заявил канцлер казначейства.

Ривс указала, что Лондон заинтересован в сотрудничестве с Пекином "для борьбы с глобальными вызовами". При этом она признала, что стороны также могут выступать конкурентами. Кроме того, министр отметила, что по некоторым вопросам Соединенное Королевство готово "бросить решительный вызов" Китаю.

"Мы не можем игнорировать тот факт, что Китай - это вторая экономика мира и наш четвертый торговый партнер, - отметила Ривс. - Экономика Китая, как ожидается, станет главным драйвером глобального роста в нынешнее десятилетие, что открывает большие возможности для Британии. Поэтому нет другого выбора, кроме как взаимодействовать с Китаем".

"Это взаимодействие также должно продвигать более широкие интересы Великобритании", - указала британский министр. По ее словам, Лондон должен регулярно и откровенно обсуждать с Пекином темы, по которым их позиции не совпадают, включая демократические ценности и свободы, Гонконг и поддержку России в войне против Украины.

Ривс выразила надежду, что лейбористскому правительству, сформированному после победы на парламентских выборах в июле 2024 года, удастся "построить платформу для долгосрочных отношений с Китаем". "Предыдущее правительство не смогло осознать ценность взаимодействия с Китаем, в то время как многие из наших союзников-единомышленников (Франция, Германия и Австралия) пришли к этому пониманию, что привело к укреплению экономических связей и способствовало расширению рынков для их компаний ради стимулирования роста экономики, несмотря на наличие похожих разногласий с Китаем. Я уверена, что мы исправим этот курс", - сказала она.

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