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    Британия назвала обвинения Минобороны РФ в причастности к химатаке в Сирии ложью

    Баку. 14 апреля. REPORT.AZ/ Постоянный представитель Великобритании при ООН Карен Пирс сделала заявление по поводу обвинений в химатаке в сирийском городе Дума.

    Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, Пирс назвала "гротеском и наглой ложью" заявление представителя Минобороны РФ о причастности Лондона к химической атаке.

    "Хочу сказать о странном заявлении генерал-майора Игоря Конашенкова, который, как я понимаю, в Сирии с российскими силами. Он предположил, что Великобритания каким-то образом стоит за химической атакой в Думе. Это гротеск, наглая ложь и худший пример фейк-ньюс, который мы видели от российской машины пропаганды", — заявила британский постпред.

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