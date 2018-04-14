Британия назвала обвинения Минобороны РФ в причастности к химатаке в Сирии ложью

Баку. 14 апреля. REPORT.AZ/ Постоянный представитель Великобритании при ООН Карен Пирс сделала заявление по поводу обвинений в химатаке в сирийском городе Дума.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, Пирс назвала "гротеском и наглой ложью" заявление представителя Минобороны РФ о причастности Лондона к химической атаке.

"Хочу сказать о странном заявлении генерал-майора Игоря Конашенкова, который, как я понимаю, в Сирии с российскими силами. Он предположил, что Великобритания каким-то образом стоит за химической атакой в Думе. Это гротеск, наглая ложь и худший пример фейк-ньюс, который мы видели от российской машины пропаганды", — заявила британский постпред.