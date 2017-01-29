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    Британия направит эсминец HMS Diamond к берегам Украины для защиты своих солдат

    Военный корабль войдет в Черное море впервые после «холодной» войны

    Баку. 29 января. REPORT.AZ/ Эскадренный миноносец с управляемым ракетным оружием HMS Diamond Военно-морских сил Великобритании получил приказ направиться к берегам Украины для защиты британских военнослужащих, выполняющих секретное задание на территории этой страны.

    Как передает Report, об этом пишет газета The Daily Star.

    По данным издания, британский военный корабль войдет в Черное море впервые после «холодной» войны.

    Приказ об отправке этого современного корабля, оснащенного, среди прочего, продвинутыми системами противовоздушной обороны, отдала премьер-министр Тереза Мэй.

    HMS Diamond, как указывает издание, «поможет защитить 650 британских военнослужащих, которые участвуют в секретных учениях на Украине».

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