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Британия направит два самолета для участия в миссии НАТО "Балтийский дозор"

Британия направит два самолета для участия в миссии НАТО "Балтийский дозор" Противолодочный и разведывательный самолеты ВВС Великобритании примут участие в миссии НАТО Baltic Sentry ("Балтийский дозор").
Другие страны
22 января 2025 г. 19:32
Британия направит два самолета для участия в миссии НАТО Балтийский дозор

Противолодочный и разведывательный самолеты ВВС Великобритании примут участие в миссии НАТО Baltic Sentry ("Балтийский дозор").

Как предает Report, об этом заявил министр обороны Соединенного Королевства Джон Хили, выступая в Палате общин британского парламента.

"Сегодня я могу подтвердить, что Королевские ВВС предоставят противолодочный самолет P-8 Poseidon и разведывательный самолет RC-135W Rivet Joint для участия в миссии НАТО Baltic Sentry, направленной на защиту подводной инфраструктуры в Балтийском море", - сказал Хили.

Ранее генсек НАТО Марк Рютте заявил на пресс-конференции по итогам саммита балтийских стран альянса в Хельсинки о старте Baltic Sentry. В операции будут задействованы, в частности, фрегаты и морские патрульные самолеты стран альянса. Запуск миссии стал реакцией на повреждение 25 декабря подводного кабеля между Финляндией и Эстонией.

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