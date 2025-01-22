Британия направит два самолета для участия в миссии НАТО "Балтийский дозор"

Противолодочный и разведывательный самолеты ВВС Великобритании примут участие в миссии НАТО Baltic Sentry ("Балтийский дозор").

Противолодочный и разведывательный самолеты ВВС Великобритании примут участие в миссии НАТО Baltic Sentry ("Балтийский дозор").

Как предает Report, об этом заявил министр обороны Соединенного Королевства Джон Хили, выступая в Палате общин британского парламента.

"Сегодня я могу подтвердить, что Королевские ВВС предоставят противолодочный самолет P-8 Poseidon и разведывательный самолет RC-135W Rivet Joint для участия в миссии НАТО Baltic Sentry, направленной на защиту подводной инфраструктуры в Балтийском море", - сказал Хили.

Ранее генсек НАТО Марк Рютте заявил на пресс-конференции по итогам саммита балтийских стран альянса в Хельсинки о старте Baltic Sentry. В операции будут задействованы, в частности, фрегаты и морские патрульные самолеты стран альянса. Запуск миссии стал реакцией на повреждение 25 декабря подводного кабеля между Финляндией и Эстонией.