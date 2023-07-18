Британия направит $3,3 млрд на восстановление запасов снарядов и техники

Министерство обороны Великобритании направит дополнительные £2,5 млрд ($3,27 млрд по текущему курсу) на восстановление запасов вооружений и боеприпасов на складах королевства.

Министерство обороны Великобритании направит дополнительные £2,5 млрд ($3,27 млрд по текущему курсу) на восстановление запасов вооружений и боеприпасов на складах королевства.

Как передает Report, об этом говорится в сообщении, распространенном ведомством в ночь на вторник накануне публикации обновленного плана развития ВС страны.

Министр обороны Бен Уоллес заявил, что при подготовке документа учитывалась необходимость "в модернизации и адаптации к угрозам, с которыми мы сталкиваемся", и уроки конфликта на Украине. Приоритетом по-прежнему будут оставаться инвестиции в самые современные оборонные технологии. Дополнительное финансирование осуществляется за счет увеличение бюджета Минобороны королевства на £5 млрд ($6,5 млрд), о котором премьер-министр королевства Риши Сунак объявил в марте. Эта сумма оказалась существенно меньше £10-11 млрд ($13-14,4 млрд долларов), которые просил у Минфина Уоллес. Значительное увеличение бюджета, который в 2021-2022 финансовом году достиг £48,6 млрд ($63,5 млрд), понадобилось как в связи с конфликтом на Украине, так и из-за падения курса фунта и значительного роста инфляции в Великобритании.