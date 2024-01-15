Британия направит 20 тыс. военных на учения НАТО Steadfast Defender в 2024 году

Правительство Великобритании направит 20 тыс. военнослужащих на учения НАТО Steadfast Defender, которые должны начаться в первой половине текущего года.

Правительство Великобритании направит 20 тыс. военнослужащих на учения НАТО Steadfast Defender, которые должны начаться в первой половине текущего года.

Как передает Report, об этом сообщают британские СМИ со ссылкой на заявление правительства Великобритании.

"В первой половине 2024 года 20 000 военнослужащих Королевского ВМФ, Британской армии и Королевских ВВС примут задействованы в учениях Steadfast Defender 24", – сказано в тексте.

Отмечается, что развертывание войск в рамках "одного из крупнейших учений со времен холодной войны" включает базирование в Восточной Европе с февраля по июнь британских военнослужащих, а также танков, артиллерии, вертолетов.

Кроме того, от ВМФ и ВВС будут задействованы авианосная ударная группа с истребителями F-35B и самолет наблюдения Poseidon P8.

Ранее глава военного комитета НАТО Роб Бауер заявил о том, что НАТО во время учений "отработает реагирование на возможное вторжение России на восточный фланг".