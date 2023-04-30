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Британия намерена закупить для Украины ракеты большой дальности

Британия намерена закупить для Украины ракеты большой дальности Власти Великобритании в рамках Фонда поддержки Украины намерены приобрести для Киева ракеты большой дальности и другую военную технику.
Другие страны
30 апреля 2023 г. 04:17
Британия намерена закупить для Украины ракеты большой дальности

Власти Великобритании в рамках Фонда поддержки Украины намерены приобрести для Киева ракеты большой дальности и другую военную технику.

Как передает Report, об этом сообщает украинская газета Klymenko Time.

По информации издания, главные требования к ударным системам заключаются в способности запускать с суши и моря ракеты с нагрузкой от 20 до 490 кг и дальностью полета от 100 до 300 км.

Указывается, что общая стоимость Фонда поддержки Украины на данный момент составляет свыше 520 млн фунтов стерлингов (более $650 млн).

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