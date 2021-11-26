Британия намерена увеличить свое военное присутствие в мире

Великобритания намерена увеличить свое глобальное военное присутствие в ближайшие годы для более эффективного реагирования на возможные угрозы в разных частях мира.

Великобритания намерена увеличить свое глобальное военное присутствие в ближайшие годы для более эффективного реагирования на возможные угрозы в разных частях мира.

Как передает Report, об этом говорится в плане модернизации сухопутных войск королевских вооруженных сил, опубликованном Минобороны страны.

В документе, получившем название "Солдат будущего", отмечается, что основные "наземные региональные хабы" будут базироваться в Германии, Кении и Омане. Кроме того, на базе 16-й десантно-штурмовой бригады и 1-й бригады армейской авиации будут созданы силы глобального реагирования, которые при необходимости можно будет задействовать как при ведении боевых действий, так и при оказании гуманитарной помощи. Силы глобального реагирования будут укреплены дополнительным мотострелковым батальоном, саперным батальоном, батальоном материально-технического обеспечения, артиллерийской батареей, а также вертолетами Apache и Chinook новой модификации.

Также в целях "противостояния насильственным экстремистским организациям и борьбы с угрозами со стороны враждебных государств" создается армейская бригада специального назначения, которая будет включать в себя так называемый полк рейнджеров. Ранее британские СМИ сообщали, что это подразделение будет специализироваться на участии в гибридных конфликтах и проводить контрпартизанские операции в Восточной Африке, включая Сомали.

В военном ведомстве Великобритании указали, что "наиболее радикальная программа трансформации армии за последние 20 лет" предполагает увеличение бюджетных расходов на вооружение сухопутных войск с изначально запланированных 33 млрд фунтов (44 млрд долларов США) до 41,3 млрд фунтов (55 млрд долларов США) в течение нынешнего десятилетия.

Британские власти отметили, что численность королевских вооруженных сил к 2025 году будет составлять 73 тыс. военнослужащих, не считая 30 тыс. человек из резерва сухопутных войск.