Британия намерена увеличить к 2030 году вычислительные мощности

Великобритания в ближайшее пятилетие планирует в 20 раз увеличить "суверенные вычислительные мощности", создать еще один суперкомпьютер для развития конкурентоспособной в мире индустрии искусственного интеллекта (ИИ).

Великобритания в ближайшее пятилетие планирует в 20 раз увеличить "суверенные вычислительные мощности", создать еще один суперкомпьютер для развития конкурентоспособной в мире индустрии искусственного интеллекта (ИИ).

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила газета Financial Times (FT) со ссылкой на источники.

По их данным, новый суперкомпьютер пополнит высокопроизводительные вычислительные системы Соединенного Королевства, включая Isambard-AI в Университете Бристоля с почти 5 тыс. графическими процессорами (GPU) для обучения искусственного интеллекта и Dawn в Кембриджском университете. К 2030 году предполагается создать мощности со 100 тыс. GPU.

Такие данные содержатся в отчете, подготовленном по заказу правительства экспертом Мэттом Клиффордом, советником премьер-министра Великобритании Кира Стармера. По сведениям издания, новые мощности "будут развернуты Лондоном в первую очередь для приложений ИИ в академических кругах и государственных службах".

Подобный "план выведет Великобританию в мировые лидеры [в области ИИ]", приводит FT слова главы британского правительства. Отчет Клиффорда "План действий по возможностям ИИ", включающий 50 рекомендаций, был представлен правительству в сентябре, но его публикация была задержана в связи с рассмотрением доклада в кабинете министров, напоминает издание. В числе одобренных правительством рекомендаций - создание "зон ускоренного развития" ИИ и - Совета по энергетике ИИ.