Британия намерена укрепить отношения с Китаем после Brexit

Баку. 30 июля. REPORT.AZ/ После выхода Великобритании из Евросоюза королевство будет добиваться укрепления отношений с Китаем.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, по словам главы британского МИДа Джереми Ханта, это объясняется тем, что после Brexit страна будет более открыта для мира.

Заявление Хант сделал 30 июля перед визитом в Пекин, который станет его первой зарубежной поездкой на посту главы внешнеполитического ведомства Великобритании. В Китае Хант встретится с главой МИД Китая Ван И.

«Поскольку Великобритания покидает ЕС и становится всё более открытой для мира, мы привержены углублению этого очень важного партнерства в XXI веке», — сказал Хант.

Предполагается, что стороны обсудят важность многосторонней и свободной торговли, изменение климата, развитие, безопасность и нераспространение ядерного оружия, соблюдение санкций ООН в отношении Северной Кореи.