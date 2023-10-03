Британия намерена работать с G7 над вывозом украинского зерна

Великобритания будет работать со странами Группы семи (G7) над обеспечением вывоза украинского зерна.

Великобритания будет работать со странами Группы семи (G7) над обеспечением вывоза украинского зерна.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в заявлении канцелярии премьер-министра Соединенного Королевства Риши Сунака по итогам телефонных переговоров с лидерами "семерки" (G7).

"Премьер-министр выразил огромное разочарование решением президента РФ выйти из черноморской зерновой инициативы, которая служила спасательным кругом для миллионов уязвимых людей по всему миру. Он подчеркнул, что странам необходимо совместно работать над вывозом как можно большего количества украинского зерна", - сказано в заявлении. В нем отмечается, что Великобритания продолжит оказывать Украине военную, гуманитарную и экономическую помощь "так долго, как это потребуется".

В вышедшем 1 октября интервью газете The Sunday Telegraph глава британского Минобороны Грант Шэппс допустил возможность того, что в будущем корабли ВМС Великобритании будут помогать обеспечивать вывоз зерна с Украины морским путем. 2 октября он сообщил, что Великобритания не станет направлять свои военные корабли в Черное море для обеспечения вывоза украинского зерна.