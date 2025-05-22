О нас

Британия намерена передать Маврикию архипелаг Чагос

Британия намерена передать Маврикию архипелаг Чагос Премьер-министр Великобритании Кир Стармер подпишет соглашение с Маврикием о передаче ему архипелага Чагос.
Другие страны
22 мая 2025 г. 05:21
Британия намерена передать Маврикию архипелаг Чагос

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер подпишет соглашение с Маврикием о передаче ему архипелага Чагос.

Как передает Report, об этом сообщила британская газета The Daily Telegraph.

Премьер примет участие в «виртуальной церемонии подписания» документа с представителями правительства Маврикия в четверг, 22 мая. Помимо отказа от суверенитета над отдаленным, но стратегически важным скоплением островов, Британия в общей сложности заплатит Маврикию около 9 млрд фунтов ($12 млрд) за использование военной базы.

Договоренность между странами была достигнута в октябре 2024 года. При этом решение раскритиковала оппозиционная Консервативная партия королевства, считающая, что тесные связи Маврикия с Китаем ставят под угрозу безопасность британских военнослужащих на острове Диего-Гарсия.

Чагос — это архипелаг из семи атоллов с более чем 60 тропическими островами в Индийском океане. Он был отделен от Маврикия в 1965 году, когда страна была еще британской колонией. Лондон купил его за 3 млн фунтов и объявил своей заморской территорией.

Маврикий обвинял Великобританию в незаконной колониальной оккупации архипелага, заявляя, что его незаконно заставили отказаться от прав на острова в обмен на независимость.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на азербайджанском языке Britaniya Çaqos arxipelaqını Mavrikiyə təhvil verəcək

Экслюзивные новости

Дорин Жунгиету: Молдова заинтересована в производстве биогаза совместно с Азербайджаном
Дорин Жунгиету: Молдова заинтересована в производстве биогаза совместно с Азербайджаном
20 мая 2025 г. 17:41
Молдова приглашает Азербайджан принять участие в аукционах на строительство объектов ВИЭ
Молдова приглашает Азербайджан принять участие в аукционах на строительство объектов ВИЭ
20 мая 2025 г. 16:52
Министр энергетики Молдовы: Единая тарифная политика сделает SGC еще более привлекательным - ИНТЕРВЬЮ
Министр энергетики Молдовы: Единая тарифная политика сделает SGC еще более привлекательным - ИНТЕРВЬЮ
20 мая 2025 г. 12:22
Представитель президента Азербайджана по климату примет участие на AIF2025
Представитель президента Азербайджана по климату примет участие на AIF2025
19 мая 2025 г. 10:46
Мухаммад Насар: Борьба с изменением климата в числе приоритетов ФАО в Азербайджане
Мухаммад Насар: Борьба с изменением климата в числе приоритетов ФАО в Азербайджане
16 мая 2025 г. 12:49
Министр сельского хозяйства: Латвия заинтересована в прямых поставках агропродукции из Азербайджана
Министр сельского хозяйства: Латвия заинтересована в прямых поставках агропродукции из Азербайджана
14 мая 2025 г. 15:33
Глава VINEN: Ханой и Баку максимально быстро решат логистические и визовые вопросы для развития бизнес-связей
Глава VINEN: Ханой и Баку максимально быстро решат логистические и визовые вопросы для развития бизнес-связей
13 мая 2025 г. 12:01
Министр туризма Венесуэлы посетит с визитом Азербайджан
Министр туризма Венесуэлы посетит с визитом Азербайджан
13 мая 2025 г. 09:45
Заседание МПК Азербайджан–Латвия пройдет осенью
Заседание МПК Азербайджан–Латвия пройдет осенью
8 мая 2025 г. 16:48
Словения изучает перспективы автоматизации производств с Азербайджаном
Словения изучает перспективы автоматизации производств с Азербайджаном
7 мая 2025 г. 16:27

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi