Британия намерена наладить сотрудничество с Ираном в банковской сфере

Баку. 23 августа. REPORT.AZ/ Глава МИД Великобритании Филип Хаммонд в воскресенье заявил, что британские финансовые институты желают сотрудничать с Центральным банком Ирана, чтобы наладить межбанковское сотрудничество для осуществления двухсторонних финансовых инвестиций и торговли, передает Report со ссылкой на РИА Новости.

"Я думаю, будет очень полезным и позитивным, если мы начнем диалог о том, как мы можем создать условия, позволяющие британским банкам и британским финансовым институтам участвовать в финансовых операциях в торговле и инвестициях в Иране", — цитирует агентство Рейтер заявление главы британского МИД на встрече с руководством Центрального банка Ирана в Тегеране.

Министр, находящийся в Иране с двухдневным визитом, в воскресенье открыл диппредставительство. Хаммонд отметил, что посольства Ирана в Лондоне и Великобритании в Тегеране будут способствовать развитию экономических связей.

В 2011 году посольство Великобритании в Тегеране подверглось нападению демонстрантов, протестующих против введения западными странами санкций против Ирана, после чего оно было закрыто. Вскоре после этого Иран также закрыл свою дипмиссию в Лондоне. С тех пор интересы Великобритании в Иране представляло посольство Швеции.