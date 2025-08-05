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Британия начнет возвращать мигрантов во Францию в ближайшие дни

Британия начнет возвращать мигрантов во Францию в ближайшие дни Британия начнет возвращать мигрантов во Францию в ближайшие дни
Другие страны
5 августа 2025 г. 15:24
Британия начнет возвращать мигрантов во Францию в ближайшие дни

Великобритания начнет реализацию соглашения о возвращении части мигрантов, прибывающих на небольших лодках во Францию, в течение нескольких дней.

Об этом сообщает Report со ссылкой на агентство Reuters.

Франция согласилась принять мигрантов обратно в обмен на согласие Великобритании принять равное количество законных просителей убежища, имеющих семейные связи с британцами.

Премьер-министр Великобритания Кир Стармер и президент Франции Эммануэль Макрон в прошлом месяце объявили о пилотной программе “один пришел, один ушел” по возвращению мигрантов.

“Сначала цифры будут ниже, а затем расти”, - заявил министр внутренних дел Франции Брюно Ретайо.

Напомним, что договор о программе был подписан на прошлой неделе, но о его ратификации не сообщалось до вторника. Великобритания заявила, что Европейская комиссия и государства-члены Европейского союза дали плану "зеленый свет".

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