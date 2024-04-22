Британия начнет оправлять нелегальных мигрантов в Руанду к середине июля

Авиарейсы по отправке нелегальных мигрантов из Великобритании в Руанду начнут осуществляться к середине июля.

Авиарейсы по отправке нелегальных мигрантов из Великобритании в Руанду начнут осуществляться к середине июля.

Как передает Report со ссылкой на Sky News, об этом на пресс-конференции заявил премьер-министр Великобритании Риши Сунак.

"Первый рейс отправится через 10-12 недель. Конечно, это позже, чем мы хотели бы, но мы всегда ясно заявляли о том, что все процедуры займут время", - заявил глава правительства.

Он обвинил в задержках представителей оппозиционной Лейбористской партии в Палате лордов (верхней палате) британского парламента, которая уже несколько раз добавляла поправки в законопроект, возвращая его на рассмотрение в Палату общин (нижнюю палату).

При этом Сунак дал понять, что Великобритания может выйти из Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ), если тот опять заблокирует начало депортации нелегалов в африканскую страну:

"Мы не позволим иностранному суду заблокировать начало осуществления авиарейсов, - сказал премьер. - Если когда-нибудь встанет выбор между национальной безопасностью, контролем над нашими границами и членством в международном суде, то, конечно, я всегда отдам приоритет нашей национальной безопасности".