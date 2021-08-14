Британия начала перебрасывать в Кабул дополнительные войска

Британские военные начали развёртывание в Афганистане для поддержки эвакуации граждан.

Британские военные начали развёртывание в Афганистане для поддержки эвакуации граждан.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости , об этом говорится в сообщении Минобороны Великобритании.

Отмечается, что премьер страны Б.Джонсон одобрил использование военной поддержки для содействия следующему этапу вывоза британских граждан из страны, включая использование самолетов Королевских ВВС в случае необходимости.

Операцией будет руководить постоянный объединённый штаб в Нортвуде (штаб-квартира британских вооруженных сил в пригороде Лондона).

"Она будет проведена 600 военнослужащими Вооруженных сил, которые уже начали развертывание, а члены 16-й воздушно-десантной бригады покинут страну в эти выходные", - отметили в минобороны.

"В течение следующих нескольких недель мы сделаем все возможное, чтобы поддержать афганское правительство и тех, кто работал с нами более 20 лет", - заявил глава ведомства Бен Уоллес.