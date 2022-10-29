Британия может заморозить траты на зарубежную помощь

Международная помощь со стороны Великобритании на ближайшие года может быть сокращена до минимума и зафиксирована на уровне 0,5% от ВВП.

Международная помощь со стороны Великобритании на ближайшие года может быть сокращена до минимума и зафиксирована на уровне 0,5% от ВВП.

Как передает Report, об этом пишет газета The Telegraph , ссылаясь на источники в Казначействе.

В материале отмечается, что такое решение позволит британскому бюджету экономить 4 млрд фунтов стерлингов ежегодно (около 4,52 млрд долларов). Собеседники агентства отметили, что общие расходы в том случае должны сократится после 2024-2025 годов. Также британские власти рассматривают вариант привязки сокращения расходов на иностранную помощь к уровню инфляции с 2024-2025 по 2027-2028 годы.

Отметим, что 28 октября новый премьер-министр Великобритании Риши Сунак и французский президент Эммануэль Макрон отметили необходимость продолжать поддержку Украины и сотрудничество по теме борьбы с нелегальной миграцией через Ла-Манш.