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Британия может заморозить траты на зарубежную помощь

Британия может заморозить траты на зарубежную помощь Международная помощь со стороны Великобритании на ближайшие года может быть сокращена до минимума и зафиксирована на уровне 0,5% от ВВП.
Другие страны
29 октября 2022 г. 05:18
Британия может заморозить траты на зарубежную помощь

Международная помощь со стороны Великобритании на ближайшие года может быть сокращена до минимума и зафиксирована на уровне 0,5% от ВВП.

Как передает Report, об этом пишет газета The Telegraph, ссылаясь на источники в Казначействе.

В материале отмечается, что такое решение позволит британскому бюджету экономить 4 млрд фунтов стерлингов ежегодно (около 4,52 млрд долларов). Собеседники агентства отметили, что общие расходы в том случае должны сократится после 2024-2025 годов. Также британские власти рассматривают вариант привязки сокращения расходов на иностранную помощь к уровню инфляции с 2024-2025 по 2027-2028 годы.

Отметим, что 28 октября новый премьер-министр Великобритании Риши Сунак и французский президент Эммануэль Макрон отметили необходимость продолжать поддержку Украины и сотрудничество по теме борьбы с нелегальной миграцией через Ла-Манш.

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Версия на азербайджанском языке KİV: "Britaniya xarici yardım xərclərini dondura bilər"

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