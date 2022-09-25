Британия может смягчить визовые требования для привлечения трудовых мигрантов

Правительство Великобритании может увеличить прием трудовых мигрантов для того, чтобы справиться с острой нехваткой рабочих рук.

Правительство Великобритании может увеличить прием трудовых мигрантов для того, чтобы справиться с острой нехваткой рабочих рук.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила газета The Sunday Times.

В ближайшие недели новый премьер планирует увеличить лимит на привлечение сезонных рабочих в сфере сельского хозяйства и расширить перечень профессий, на которые распространяется облегченная процедура получения рабочих виз. В частности, в их число могут попасть специалисты по прокладке широкополосной сети интернета.

Это может потребоваться для того, чтобы выполнить обещание правительства сделать скоростной интернет доступным для 85% населения страны к 2025 году. Газета не исключает, что британские власти могут пойти на смягчение требований к знанию английского языка, необходимого для получения рабочей визы.

Министр по делам бизнеса, энергетики и промышленной стратегии Джейкоб Рис-Могг заявил, что поддержит предложенные изменения лишь в случае, если они приведут к росту ВВП Великобритании на душу населения.