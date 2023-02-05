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Британия может признать ЧВК "Вагнер" террористической организацией уже в феврале

Британия может признать ЧВК "Вагнер" террористической организацией уже в феврале Правительство Британии намерено присоединиться к решению Вашингтона и признать ЧВК "Вагнер" террористической организацией. Тогда членство в частной военной компании будет признано уголовным преступлением.
Другие страны
5 февраля 2023 г. 03:38
Британия может признать ЧВК Вагнер террористической организацией уже в феврале

Правительство Британии намерено присоединиться к решению Вашингтона и признать ЧВК "Вагнер" террористической организацией. Тогда членство в частной военной компании будет признано уголовным преступлением.

Как передает Report со ссылкой на The Telegraph, сейчас над санкциями против ЧВК "Вагнер" активно работает Министерство внутренних дел Британии.

Журналисты выяснили, что такой шаг со стороны Лондона также будет предполагать уголовную ответственность, не только за членство в рядах организации, но и за посещение мероприятий "вагнеровцев", а также использование соответствующей символики.

Также включение ЧВК "Вагнер" в список террористических организаций может перекрыть финансовые потоки компании внутри Британии.

По данным издания, намерения ввести санкции и ограничить деятельность "вагнеровцев" звучат в британском правительстве еще с января 2023 года. Однако к более решительной дискуссии чиновники готовы приступить на запланированных обсуждениях 6 февраля.

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Версия на азербайджанском языке Britaniya fevralda "Vaqner"i terror təşkilatı kimi tanıya bilər

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