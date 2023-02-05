Британия может признать ЧВК "Вагнер" террористической организацией уже в феврале

Правительство Британии намерено присоединиться к решению Вашингтона и признать ЧВК "Вагнер" террористической организацией. Тогда членство в частной военной компании будет признано уголовным преступлением.
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Журналисты выяснили, что такой шаг со стороны Лондона также будет предполагать уголовную ответственность, не только за членство в рядах организации, но и за посещение мероприятий "вагнеровцев", а также использование соответствующей символики.
Также включение ЧВК "Вагнер" в список террористических организаций может перекрыть финансовые потоки компании внутри Британии.
По данным издания, намерения ввести санкции и ограничить деятельность "вагнеровцев" звучат в британском правительстве еще с января 2023 года. Однако к более решительной дискуссии чиновники готовы приступить на запланированных обсуждениях 6 февраля.