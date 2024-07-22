Великобритания, Италия и Япония представили модель боевого самолета шестого поколения

Великобритания совместно с Италией и Японией представила на международном авиасалоне (22-26 июля) в Фарнборо новую концептуальную модель истребителя шестого поколения, который будет готов к 2035 году.

Великобритания совместно с Италией и Японией представила на международном авиасалоне (22-26 июля) в Фарнборо новую концептуальную модель истребителя шестого поколения, который будет готов к 2035 году.

Как передает Report со ссылкой на Reuters,один из руководителей оборонной корпорации BAe Systems Герман Класен заявил журналистам, что предварительная работа по проекту Global Combat Air Programme (GCAP) в основном завершена.

Партнеры, в том числе корпорация Mitsubishi Electric, компания Leonardo, перейдут в 2025 году к этапу проектирования и разработки истребителя, уточнил Класен.

По его словам, с момента запуска GCAP 18 месяцев назад британцы "тесно сотрудничают с промышленными партнерами из Италии и Японии, а также с тремя правительствам в формировании и согласовании требований к боевому самолету следующего поколения".