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Британия, Италия и Япония обсудят разработку истребителя

Британия, Италия и Япония обсудят разработку истребителя Министры обороны Японии, Великобритании и Италии проведут трехстороннюю встречу в Токио, в ходе которой обсудят совместную разработку истребителя следующего поколения.
Другие страны
14 декабря 2023 г. 05:51
Британия, Италия и Япония обсудят разработку истребителя

Министры обороны Японии, Великобритании и Италии проведут трехстороннюю встречу в Токио, в ходе которой обсудят совместную разработку истребителя следующего поколения.

Как передает Report со ссылкой на газету Yomiuri, это уже вторые по счету очные переговоры в таком формате за текущий год.

Главным вопросом, который предстоит обсудить министрам станет заключение соглашения о создании новой организации, которая будет отвечать за реализацию проекта. Структура должна получить название GIGO. Она будет курировать предприятие, возглавляемое британской BAE Systems PLC, японской Mitsubishi Heavy Industries и итальянской Leonardo. В ее функции будет входить распределение задач в рамках проекта и другие функции.

Согласно предварительному плану, штаб-квартира новой организации будет расположена в Великобритании, возглавит ее представитель японской стороны. Похожая структура создавалась при разработке истребителя Eurofighter.

Японии для реализации проекта придется внести поправки в законодательство. Министерство обороны страны планирует уже в следующем году представить в парламенте документ о пересмотре закона о командировании личного состава. Согласно действующему законодательству, направление сотрудников Минобороны Японии в международные организации ограничивается такими целями, как контроль над вооружениями, разоружение и гуманитарная деятельность. Предлагаемая поправка планирует добавить сюда вопросы, связанные с совместной разработкой оборонной техники и т. д.

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