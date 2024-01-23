Британия испытала новую боевую машину AJAX в условиях сильного мороза

Британия испытала в Швеции новую боевую разведывательную машину (БРМ) AJAX при температуре -36°C.

Британия испытала в Швеции новую боевую разведывательную машину (БРМ) AJAX при температуре -36°C.

Как передает Report , об этом рассказали в Королевском бронетанковом корпусе Британской армии, сообщает Army Recognition.

"Британские солдаты из Королевского бронетанкового корпуса армии успешно испытали новую боевую разведывательную машину AJAX в экстремально холодных условиях на полигоне в Швеции", — сообщает издание.

В сообщении говорится, что во время испытаний температура достигала -36°C. Несмотря на суровую погоду, британским военным удалось показать все возможности новой БРМ.

Британское командование позиционирует БРМ AJAX как гусеничную бронемашину, имеющую передовые разведывательные возможности. Испытания в Швеции были направлены на оценку характеристик машины в экстремально холодных погодных условиях, говорится в статье.