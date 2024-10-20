Британия испытала лазерную систему для защиты самолетов от ракетных угроз

ВВС Великобритании провели успешные испытания новой лазерной системы для защиты военных самолетов от ракетных угроз.
Как передает Report, об этом говорится в пресс-релизе минобороны Великобритании.
"Авиационная лазерная система поразила 100% целей в ходе испытания стрельбой", - сообщили в ведомстве.
Согласно информации, испытания прошли в Швеции, в ходе которых новая система поразила 100% ракет с инфракрасной головкой самонаведения, запущенных одновременно.
Отмечается, что высокоточная лазерная система была разработана командой под названием Team Pellonia, в которую вошли компании Leonardo UK и Thales UK, а также лаборатория научно-технических оборонных исследований минобороны Великобритании. Система разрабатывается для установки на ряд самолетов британских ВВС, в частности, на разведывательный самолет Shadow R2 и военно-транспортный самолет A400M.
Министр обороны Соединенного Королевства Джон Хили заявил, что новая высокотехнологичная лазерная система представляет собой еще один прекрасный пример совместной работы специалистов лаборатории научно-технических оборонных исследований и оборонной промышленности Великобритании.