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Британия инвестирует 14,2 млрд фунтов в строительство новой АЭС

Британия инвестирует 14,2 млрд фунтов в строительство новой АЭС Британия инвестирует 14,2 млрд фунтов в строительство новой АЭС
Другие страны
10 июня 2025 г. 11:10
Британия инвестирует 14,2 млрд фунтов в строительство новой АЭС

Великобритания инвестирует 14,2 млрд фунтов (19,25 млрд долларов) в строительство атомной электростанции Sizewell C на юго-востоке Англии.

Как сообщает Report со ссылкой на Reuters, об этом говорится в заявлении британского правительства, опубликованном во вторник.

Согласно информации, тем самым Британия стремится повысить свою энергетическую безопасность и достичь определенных климатических целей.

Однако, в документе не указана примерная общая стоимость проекта и предполагаемая дата его завершения.

Как уточняет агентство, после завершения строительства станция будет способна снабжать электроэнергией около 6 млн домохозяйств по стране.

Это уже вторая новая атомная электростанция, построенная в Британии за более чем два десятилетия. Первой стала Hinkley Point, построенная французской государственной компанией EDF. Ожидается, что она будет введена в эксплуатацию в 2029 году.

Агентство отмечает, Sizewell C изначально был проектом EDF, но теперь находится в мажоритарной собственности британского правительства, а EDF является миноритарным акционером. На конец 2024 года доля британского правительства в проекте составляет 83,8%, тогда как доля EDF — 16,2%. Ожидается, что доля EDF уменьшится после новой инвестиционной волны.

Правительство Великобритании ранее выражало заинтересованность в привлечении новых инвесторов к проекту. По данным правительства, к процессу проявили интерес пять компаний, но конкретные участники пока не раскрываются.

Гюльнар Махмудова

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