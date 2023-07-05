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Британия и Польша подписали соглашение о партнерстве в области обороны и безопасности

Британия и Польша подписали соглашение о партнерстве в области обороны и безопасности Великобритания и Польша подписали соглашение о партнерстве, призванное углубить отношения двух стран в сфере внешней политики, обороны и безопасности.
Другие страны
5 июля 2023 г. 20:22
Британия и Польша подписали соглашение о партнерстве в области обороны и безопасности

Великобритания и Польша подписали соглашение о партнерстве, призванное углубить отношения двух стран в сфере внешней политики, обороны и безопасности.

Как передает Report, об этом говорится в заявлении, распространенном правительством Соединенного Королевства, подписи под документом поставили министры обороны и иностранных дел Великобритании Бен Уоллес и Джеймс Клеверли, и их польские коллеги - Мариуш Блащак и Збигнев Рау.

Двусторонний документ получил название "Партнерство-2030", основывается он на соглашении от 2017 года по сотрудничеству в области обороны и безопасности. "Партнерство определяет наши совместные приоритеты по вопросам, которые охватывают темы от Белоруссии до Китая, до партнерства в сфере обороноспособности и операций", - говорится в коммюнике.

Как отмечается, документ включает в себя "обязательство Великобритании и Польши совместно поддерживать устойчивую международную систему, которая защищает свободу, суверенитет и территориальную целостность, защищая права стран и государств на справедливую торговлю и определение собственного будущего". Лондон и Варшава также намерены увеличить частоту и интенсивность совместных учений, "укрепляя потенциал сдерживания и обороны НАТО", а также подчеркивают единство подходов к Индо-Тихоокеанскому региону.

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