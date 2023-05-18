Британия и Норвегия договорились сотрудничать по вопросу защиты подводной инфраструктуры

Великобритания достигла договоренности с Норвегией об укреплении сотрудничества по вопросу защиты критической подводной инфраструктуры и противолодочной обороны.

Великобритания достигла договоренности с Норвегией об укреплении сотрудничества по вопросу защиты критической подводной инфраструктуры и противолодочной обороны.

Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в распространенном в четверг заявлении Минобороны Соединенного Королевства.

Соглашение о намерениях было подписано в Центре морских операций в Лондоне в рамках "усиления безопасности в Северной Атлантике". "Растущее использование морского дна в энергетических и коммуникационных целях привело к увеличению возможностей противников угрожать критически важной подводной инфраструктуре Запада, о чем свидетельствует повреждение трубопровода "Северный поток", по причине чего Великобритания и Норвегия совместно усилили патрулирование в регионе", - сказано в сообщении.