Британия и Маврикий достигли прогресса в переговорах о соглашении по архипелагу Чагос

Представители Великобритании и Маврикия провели переговоры о будущем архипелага Чагос, по итогам которых сторонам удалось добиться значительного прогресса.

Представители Великобритании и Маврикия провели переговоры о будущем архипелага Чагос, по итогам которых сторонам удалось добиться значительного прогресса.

Как передает Report, об этом сообщили в понедельник в британском МИД.

"Достигнут значительный прогресс. Продолжаются обсуждения с целью достижения соглашения, которое будет отвечать интересам обеих сторон", - говорится в заявлении МИД.

Согласно заявлению, стороны "подтвердили приверженность заключению договора, предусматривающего суверенитет Маврикия над архипелагом Чагос, что обеспечило бы долгосрочное, безопасное и эффективное функционирование базы на атолле Диего-Гарсия".

В декабре прошлого года замглавы британского МИД Стивен Даути заявил, что Лондон по-прежнему намерен реализовать соглашение о возврате Маврикию суверенитета над архипелагом Чагос в Индийском океане.

В 2019 году Международный суд ООН вынес решение, согласно которому Великобритания должна передать контроль над Чагосом Маврикию. Однако британская сторона выразила несогласие с этим решением, после чего Маврикий обратился за поддержкой к Генассамблее (ГА) ООН. ГА приняла резолюцию, согласно которой Лондон должен был "вывести колониальную администрацию" с островов. Однако британские власти поначалу этого не сделали.