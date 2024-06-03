Британия и Латвия открыли торги на поставку беспилотников для Украины

Великобритания и Латвия открыли торги на поставку беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) FPV в Украину.

Великобритания и Латвия открыли торги на поставку беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) FPV в Украину.

Как передает Report, об этом сообщает сайт британского правительства.

Отмечается, что дроны будут закупаться в рамках созданной в феврале 2024 года Коалиции по обеспечению Украины беспилотными летательными аппаратами, которую совместно возглавляют Великобритания и Латвия.

"Целью конкурса является масштабное производство беспилотных летательных аппаратов по доступной цене с использованием потенциала западной промышленности", - говорится в сообщении.

Организаторы намерены провести "соревнования беспилотников", по итогам которых наиболее успешные компании получат контракты на поставки.

В настоящий момент членами коалиции являются Великобритания, Латвия, Австралия, Канада, Дания, Эстония, Германия, Литва, Нидерланды, Польша, Швеция и Украина.