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Британия и Италия проведут совместные учения в Ионическом море

Британия и Италия проведут совместные учения в Ионическом море Британская авианосная ударная группа во главе с флагманом Королевского флота авианосцем HMS Prince of Wales и итальянская во главе с авианосцем ITV Cavour начнут совместные учения Med Strike в Ионическом море.
Другие страны
4 мая 2025 г. 12:57
Британия и Италия проведут совместные учения в Ионическом море

Британская авианосная ударная группа во главе с флагманом Королевского флота авианосцем HMS Prince of Wales и итальянская во главе с авианосцем ITV Cavour начнут совместные учения Med Strike в Ионическом море.

Как передает Report, об этом сообщила газета The News.

Отмечается, что в маневрах будут задействованы 21 военный корабль, три подлодки, 41 истребитель, в том числе истребители пятого поколения F-35B, 19 вертолетов, 10 патрульных противолодочных самолетов и более 8 тыс. военнослужащих из Британии, Италии, США, Франции, Испании, Португалии, Норвегии и Турции.

В рамках учений, которые продлятся до 11 мая, британская и итальянская авианосные ударные группы отработают ряд совместных операций, в частности, по борьбе с подводными лодками.

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