Британия и Испания согласовали меморандумы по Гибралтару

Баку. 21 ноября. REPORT.AZ/ Испания и Великобритания согласовали политические меморандумы по Гибралтару в связи с Brexit, однако Мадрид не отказывается от своего права вето на соглашение о выходе Великобритании из ЕС.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, речь идет о четырех меморандумах о взаимопонимании в рамках протокола по Гибралтару, согласованного ранее, который является частью соглашения о выходе Великобритании из ЕС.

В числе этих документов – регулирование цен на табак, который часто контрабандой вводится в Испанию из-за низких цен на него в Гибралтаре. Власти Гибралтара согласились повысить на него цены. Второй документ касается приграничных работников (ежедневно границу с Гибралтаром пересекают более 10 тысяч испанцев, которые там работают), третий – вопросов окружающей среды, четвертый – полицейского и пограничного сотрудничества.

Пятый документ — налоговое соглашение. Власти Испании беспокоит тема низких налогов в Гибралтаре, что приводит к тому, что многие испанские компании предпочитают регистрироваться там, уходя от налогов в Испании. Власти Гибралтара обязались урегулировать этот вопрос.

Между тем, остается главная проблема – возможного вето Испании на соглашение между ЕС и Великобританией о Brexit, которое будет обсуждаться 25 ноября в Брюсселе внеочередном саммите лидеров 27 остающихся в ЕС стран.

"Правительство завершило переговоры по предварительному соглашению с Великобританией по Гибралтару на переходный период: четыре меморандума о взаимопонимании и налоговое соглашение. Однако это отдельно от соглашения о выходе Великобритании из ЕС и политической декларации о будущих отношениях между Лондоном и Брюсселем. В настоящее время правительство Испании продолжает возражать против этих двух документов", — сообщили источники в правительстве Испании.

Ранее Испания потребовала отдельных от Brexit переговоров по Гибралтару.