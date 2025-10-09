Британия и Индия усиливают оборонное сотрудничество: контракт на $468 млн и новые инвестиции

Великобритания заявила в четверг о подписании контракта на сумму $468 млн на поставку индийской армии легких многоцелевых ракет, произведенных в Северной Ирландии.

Как передает Report со ссылкой на агентство Reuters, cделка стала частью растущего стратегического партнерства между двумя странами и совпала с визитом премьер-министра Великобритании Кира Стармера в Индию.

Визит направлен на реализацию торгового соглашения, подписанного в июле, которое, как ожидается, вступит в силу в течение года.

Соглашение предусматривает снижение тарифов на товары - от текстиля до автомобилей, а также расширение рыночного доступа для предприятий обеих стран. По оценкам, документ позволит увеличить двустороннюю торговлю на $34 млрд к 2040 году.

Премьер-министр Индии Нарендра Моди отметил, что визит Стармера и сопровождающей делегации отражает "новую энергию и широкое видение" партнерства между странами.

Стармер, в свою очередь, подчеркнул, что основное внимание его визита было сосредоточено на раскрытии потенциала торговой сделки.

Он также выразил поддержку стремлению Индии занять постоянное место в Совете Безопасности ООН, отметив, что Нью-Дели должно "занять там свое законное место".