    Британия и Индия усиливают оборонное сотрудничество: контракт на $468 млн и новые инвестиции

    Другие страны
    • 09 октября, 2025
    • 14:01
    Британия и Индия усиливают оборонное сотрудничество: контракт на $468 млн и новые инвестиции

    Великобритания заявила в четверг о подписании контракта на сумму $468 млн на поставку индийской армии легких многоцелевых ракет, произведенных в Северной Ирландии.

    Как передает Report со ссылкой на агентство Reuters, cделка стала частью растущего стратегического партнерства между двумя странами и совпала с визитом премьер-министра Великобритании Кира Стармера в Индию.

    Визит направлен на реализацию торгового соглашения, подписанного в июле, которое, как ожидается, вступит в силу в течение года.

    Соглашение предусматривает снижение тарифов на товары - от текстиля до автомобилей, а также расширение рыночного доступа для предприятий обеих стран. По оценкам, документ позволит увеличить двустороннюю торговлю на $34 млрд к 2040 году.

    Премьер-министр Индии Нарендра Моди отметил, что визит Стармера и сопровождающей делегации отражает "новую энергию и широкое видение" партнерства между странами.

    Стармер, в свою очередь, подчеркнул, что основное внимание его визита было сосредоточено на раскрытии потенциала торговой сделки.

    Он также выразил поддержку стремлению Индии занять постоянное место в Совете Безопасности ООН, отметив, что Нью-Дели должно "занять там свое законное место".

