Британия и Индия подписали соглашение в сфере мирного атома

Баку. 12 ноября. REPORT.AZ/ Великобритания и Индия подписали соглашение о сотрудничестве в сфере мирного атома.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщил на совместной пресс-конференции со своим британским коллегой премьер-министр Индии Нарендра Моди.

"Мы подписали соглашение по мирному атому, которое стало знаком взаимного доверия и общего стремления к борьбе с изменением климата", - заявил Моди, находящийся в Лондоне с официальным визитом.