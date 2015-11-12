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    Британия и Индия подписали соглашение в сфере мирного атома

    Подписание соглашения по мирному атому стало знаком взаимного доверия и стремления к борьбе с изменением климата

    Баку. 12 ноября. REPORT.AZ/ Великобритания и Индия подписали соглашение о сотрудничестве в сфере мирного атома.

    Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщил на совместной пресс-конференции со своим британским коллегой премьер-министр Индии Нарендра Моди.

    "Мы подписали соглашение по мирному атому, которое стало знаком взаимного доверия и общего стремления к борьбе с изменением климата", - заявил Моди, находящийся в Лондоне с официальным визитом.

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